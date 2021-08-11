Для борьбы с агрессивным поведением в соцсети Instagram запустил ряд нововведений
12:10 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Чтобы помочь людям, когда они сталкиваются с наплывом оскорбительных комментариев и прямых сообщений или ожидают его, мы вводим функцию Limits: она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались лишь недавно", - поясняет администрация социальной сети в своем официальном блоге. Instagram указывает, что значительную часть негативных комментариев оставляют пользователи из этих двух категорий.
Адам Моссери добавляет, что блогеры и известные личности сталкиваются с внезапным ростом числа комментариев и сообщений в связи с какими-либо значимыми для них или для общества событиями, и не всегда возросшая активность носит положительный характер. Функция Limits доступна по всему миру со вторника, пишет Моссери.
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