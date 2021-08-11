Для борьбы с агрессивным поведением в соцсети Instagram запустил ряд нововведений

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приложение Instagram ("Инстаграм") представило ряд нововведений, предназначенных для борьбы с агрессивным поведением в этой социальной сети. Пользователям стала доступна функция Limits ("Границы"), которая позволит ограничить поток негативных комментариев и сообщений в дни повышенного общественного внимания к их персонам, сообщил в ночь на среду глава соцсети Адам Моссери.



"Чтобы помочь людям, когда они сталкиваются с наплывом оскорбительных комментариев и прямых сообщений или ожидают его, мы вводим функцию Limits: она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались лишь недавно", - поясняет администрация социальной сети в своем официальном блоге. Instagram указывает, что значительную часть негативных комментариев оставляют пользователи из этих двух категорий.



Адам Моссери добавляет, что блогеры и известные личности сталкиваются с внезапным ростом числа комментариев и сообщений в связи с какими-либо значимыми для них или для общества событиями, и не всегда возросшая активность носит положительный характер. Функция Limits доступна по всему миру со вторника, пишет Моссери.



