На выборы в Госдуму зарегистрированы уже более 5,5 тыс. кандидатов - Памфилова

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на предстоящие выборы депутатов Госдумы зарегистрированы более 3,5 тыс. кандидатов по федеральным спискам партий и почти 2 тыс. человек по одномандатным округам.



"Зарегистрировано 13 списков партий, включающих 3 516 кандидатов. По одномандатным избирательных округам 14 партий зарегистрировали 1 993 кандидата. Плюс зарегистрированы два кандидата-самовыдвиженца", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.



Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.



