На выборы в Госдуму зарегистрированы уже более 5,5 тыс. кандидатов - Памфилова
12:20 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Зарегистрировано 13 списков партий, включающих 3 516 кандидатов. По одномандатным избирательных округам 14 партий зарегистрировали 1 993 кандидата. Плюс зарегистрированы два кандидата-самовыдвиженца", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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