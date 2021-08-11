О вакцинации 60% штата сообщили свыше 80% предпринимателей Москвы
12:30 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В исследовании участвовали более 500 респондентов из 36 сфер деятельности и индустрий.
"Актуальный вопрос - 82% опрошенного бизнеса смогли выполнить требование Роспотребнадзора по вакцинации [от ковида] 60% сотрудников. При этом требование вакцинации повлекло для бизнеса самые разные последствия: почти 20% опрошенных пришлось прибегнуть к увольнениям. А более 10% даже приостановили свою работу. Один респондент даже отметил как последствие потерю офиса с ремонтом за 5 млн руб. Однако более чем у половины опрошенных требование о вакцинации не вызвало никакого негатива", - говорится в материалах исследования, которое имеется в распоряжении ТАСС.
Оценивая выручку в период постпандемии, большинство респондентов (40%) сказало о ее снижении на 10-30%, а 20% отметили ее рост. Тех, у кого падение составило 71-90%, немного - чуть более 4% от опрошенных. И у такого же количества "ничего в уровне выручки не изменилось".
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