0
0
129
НОВОСТИ

В России выросло доверие к институту омбудсмена - Москалькова

13:20 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что доверие к институту омбудсмена в РФ выросло, как и востребованность его помощи.

"В прошлом году к нам поступило 44 тыс. обращений. Честно скажу, не успеваем уже срабатывать и отвечать на все звонки, которые приходят на горячую линию. Не можем, потому что сегодня доверие к институту [уполномоченного по правам человека в РФ] выросло, [возросла] востребованность его помощи", - заявила Москалькова в среду, выступая на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Аппарат омбудсмена получил более 28,8 тыс. обращений с января по август 2021 года. Это следует из инфографики, которую представила Москалькова в ходе форума.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 11.08.2021
Для защиты прав русских представитель РПЦ предложил ввести должность уполномоченного
0
65
14:10 11.08.2021
Из-за расследования самораспустится крупнейшее оппозиционное движение Гонконга - СМИ
0
83
14:00 11.08.2021
Решается вопрос переселения в новые дома по программе реновации в районе Филевский парк - Евгений Попов
0
96
13:30 11.08.2021
Для возобновления эксплуатации самолета в Китае начались испытания Boeing 737
0
171
12:50 11.08.2021
Крупные торговые сети поддержали акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования
0
189
12:30 11.08.2021
О вакцинации 60% штата сообщили свыше 80% предпринимателей Москвы
0
234
12:20 11.08.2021
На выборы в Госдуму зарегистрированы уже более 5,5 тыс. кандидатов - Памфилова
0
246
12:10 11.08.2021
Для борьбы с агрессивным поведением в соцсети Instagram запустил ряд нововведений
0
252
11:20 11.08.2021
Удобную таможенную систему поможет построить цифровизация - Мишустин
0
309
11:10 11.08.2021
До 1 сентября Лукашенко представят проект изменений конституции Белоруссии
0
345

Возврат к списку