В России выросло доверие к институту омбудсмена - Москалькова

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что доверие к институту омбудсмена в РФ выросло, как и востребованность его помощи.



"В прошлом году к нам поступило 44 тыс. обращений. Честно скажу, не успеваем уже срабатывать и отвечать на все звонки, которые приходят на горячую линию. Не можем, потому что сегодня доверие к институту [уполномоченного по правам человека в РФ] выросло, [возросла] востребованность его помощи", - заявила Москалькова в среду, выступая на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".



Аппарат омбудсмена получил более 28,8 тыс. обращений с января по август 2021 года. Это следует из инфографики, которую представила Москалькова в ходе форума.



