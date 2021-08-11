Для возобновления эксплуатации самолета в Китае начались испытания Boeing 737
13:30 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет вылетел из данного аэропорта в 13:06 по местному времени (08:06 мск) 11 августа. Полет продолжался около двух часов. После этого борт приземлился в шанхайском аэропорту Пудун, куда ранее 7 августа он прибыл из американского города Сиэтл. Этот тестовый полет фактически можно считать началом работы по получению Boeing 737 MAX летного сертификата на эксплуатацию на территории Китая.
В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air ("Лайон эйр") упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек, находившихся на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, в ней погибли 157 человек.
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