0
0
124
НОВОСТИ

Для возобновления эксплуатации самолета в Китае начались испытания Boeing 737

13:30 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский самолет Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс") совершил в восточной китайской провинции Чжэцзян первый тестовый полет, что стало началом процесса необходимых испытаний для возобновления его эксплуатации в КНР. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в официальном аккаунте аэропорта Путошань в городе Чжоушань (провинция Чжэцзян) в социальной сети "Вэйбо".

Самолет вылетел из данного аэропорта в 13:06 по местному времени (08:06 мск) 11 августа. Полет продолжался около двух часов. После этого борт приземлился в шанхайском аэропорту Пудун, куда ранее 7 августа он прибыл из американского города Сиэтл. Этот тестовый полет фактически можно считать началом работы по получению Boeing 737 MAX летного сертификата на эксплуатацию на территории Китая.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air ("Лайон эйр") упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек, находившихся на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, в ней погибли 157 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 11.08.2021
Для защиты прав русских представитель РПЦ предложил ввести должность уполномоченного
0
74
14:10 11.08.2021
Из-за расследования самораспустится крупнейшее оппозиционное движение Гонконга - СМИ
0
89
14:00 11.08.2021
Решается вопрос переселения в новые дома по программе реновации в районе Филевский парк - Евгений Попов
0
103
13:20 11.08.2021
В России выросло доверие к институту омбудсмена - Москалькова
0
168
12:50 11.08.2021
Крупные торговые сети поддержали акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования
0
191
12:30 11.08.2021
О вакцинации 60% штата сообщили свыше 80% предпринимателей Москвы
0
239
12:20 11.08.2021
На выборы в Госдуму зарегистрированы уже более 5,5 тыс. кандидатов - Памфилова
0
248
12:10 11.08.2021
Для борьбы с агрессивным поведением в соцсети Instagram запустил ряд нововведений
0
255
11:20 11.08.2021
Удобную таможенную систему поможет построить цифровизация - Мишустин
0
312
11:10 11.08.2021
До 1 сентября Лукашенко представят проект изменений конституции Белоруссии
0
346

Возврат к списку