Из-за расследования самораспустится крупнейшее оппозиционное движение Гонконга - СМИ

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гонконгская оппозиционная продемократическая коалиция "Гражданский фронт за права человека" объявит о прекращении своей деятельности на фоне проводимого в отношении нее полицейского расследования. Об этом сообщила в среду газета "Саут Чайна морнинг пост" со ссылкой на свои источники из числа участников коалиции.



"Поскольку основные лидеры движения арестованы, а многие его ключевые члены покинули организацию в последние несколько месяцев, фронт вынужден принять решение о самороспуске", - приводит газета слова источника.



Члены "Гражданского фронта за права человека" соберутся в пятницу, чтобы вынести официальное решение о роспуске коалиции.



