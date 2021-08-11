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Из-за расследования самораспустится крупнейшее оппозиционное движение Гонконга - СМИ

14:10 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гонконгская оппозиционная продемократическая коалиция "Гражданский фронт за права человека" объявит о прекращении своей деятельности на фоне проводимого в отношении нее полицейского расследования. Об этом сообщила в среду газета "Саут Чайна морнинг пост" со ссылкой на свои источники из числа участников коалиции.

"Поскольку основные лидеры движения арестованы, а многие его ключевые члены покинули организацию в последние несколько месяцев, фронт вынужден принять решение о самороспуске", - приводит газета слова источника.

Члены "Гражданского фронта за права человека" соберутся в пятницу, чтобы вынести официальное решение о роспуске коалиции.

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