Для защиты прав русских представитель РПЦ предложил ввести должность уполномоченного
14:20 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, "за последние месяцы набралось множество случаев притеснения русских людей - в России и вне ее". Он также отметил, что в соцсетях в последнее время часто обсуждается, "как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество".
"Может быть, пора создать должность, назовем ее условно "уполномоченного при президенте по правам русских"? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны", - написал епископ.
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