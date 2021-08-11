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Для защиты прав русских представитель РПЦ предложил ввести должность уполномоченного

14:20 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил ввести в России должность "уполномоченного по правам русских" при президенте РФ в целях защиты от их притеснения. Об этом он написал в среду в своем телеграм-канале, уточнив, что это его личное мнение.

По его словам, "за последние месяцы набралось множество случаев притеснения русских людей - в России и вне ее". Он также отметил, что в соцсетях в последнее время часто обсуждается, "как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество".

"Может быть, пора создать должность, назовем ее условно "уполномоченного при президенте по правам русских"? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны", - написал епископ.

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