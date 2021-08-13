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НОВОСТИ

В Минске заявили, что Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе

12:55 13.08.2021

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польская сторона начала доставлять беженцев к белорусской границе.

"Сегодня, 13 августа, со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошел на участке пограничной заставы Беляны", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу в его телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что "автомобиль такого типа (на котором доставили беженцев - прим. ТАСС) не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши".

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры воздействия в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско- белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Мигранты предпринимают попытки проникнуть также в Польшу через Белоруссию. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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