Открытые тренировки – важный шаг в развитии массового спорта, считает Евгений Попов

12:08

Фото Игоря Дегтярева

Телеведущийпринял участие в организованной совместно с Федерацией бокса открытой тренировке, в том числе для привлечения внимания городских властей к проблеме увеличения спортплощадок.

Несколько десятков столичных жителей в День физкультурника вышли на спортивную площадку, где под руководством Софьи Очигава, серебряного призера олимпийских игр 2012 года, двукратной чемпионки мира и трехкратной чемпионки Европы, изучали боксерские приемы.

Евгений Попов поделился своими впечатлениями от тренировки: «Сегодняшнее мероприятие было наполнено эмоциями. Формат открытых тренировок завоевывает все большую популярность среди жителей. Причина в его доступности и массовости. Особенно, если занятие проводит известный, прославленный спортсмен, как у нас сегодня. Но спортивных площадок в шаговой доступности не хватает – с этой проблемой ко мне, как к журналисту часто обращаются жители. Поэтому я использую все медийные возможности, чтобы обратить внимание на эту проблему. Считаю, что необходимо развивать спортивную инфраструктуру и увеличивать количество спортивных секций рядом с домом».

По словам Ольги Очигава, с 2018 года в связи с активным развитием бокса в Москве и Подмосковье построено 5 Центров прогресса бокса, по России - 30, было открыто 167 новых залов, проведена модернизация старых залов, обновлен инвентарь. Результаты работы уже есть - на Олимпиаде в Токио 2021 года российскими боксерами завоевано 6 наград.

Телеведущий Попов уверен, что пример олимпийцев станет отличным мотиватором для младшего поколения: «Подростки должны видеть и понимать, что спорт – это не только здоровье, хороший внешний вид, но еще и закалка характера, воспитание качеств, необходимых для успешной реализации планов».