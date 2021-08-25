СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней

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СберБанк объявил о запуске универсальной кредитной СберКарты, имеющей несколько преимуществ.

Во-первых, на покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть еще три месяца, чтобы вернуть их без процентов. К примеру, если оплатить картой товар или услугу в сентябре, то долг можно вернуть без переплаты вплоть до 31 декабря, а покупки ноября можно оплатить до конца января и т. д.

Удобно, что, когда бы клиент ни совершил покупку, беспроцентный период по ней будет длиться не менее 3 месяцев, тогда как по многим другим кредитным картам с длинным беспроцентным периодом он может составить всего один день вместо 100 или 120.

Во-вторых, гарантированная ставка. Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. В отличие от многих других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте – единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована всем клиентам, которым одобрена карта (бывает, что клиент узнает свою ставку только после того, как банк рассмотрит его заявку).

В-третьих, сниженная ставка 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете. Такая ставка действует при покупках в аптеках и медицинских учреждениях и будет распространяться и на все товары одного из крупнейших маркетплейсов. Для этого достаточно оплатить покупку онлайн новой кредитной СберКартой.

В-четвертых, бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях независимо от объема покупок по карте и выполнения других условий.

«Мы проанализировали наиболее популярные категории трат россиян, в которых пользователи совершают покупки по кредитным картам. Выяснилось, что это продукты, одежда и товары для дома, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – Статистика говорит о том, что кредитные карты перестали быть продуктом только для крупных покупок: люди пользуются ими, потому что это удобно, а самое главное – выгодно. Выгодно пользоваться деньгами банка, получать бонусы за покупки и не платить проценты 120 дней, ведь в это время можно использовать свои деньги иначе – например, сделать вклад или положить на накопительный счет. Важно, что грейс-период по нашей карте работает очень просто: начинается каждый месяц и гарантирует клиентам минимум 3 месяца на возврат долга без процентов. Для нас было важно создать удобный кредитный продукт с прозрачными и предсказуемыми условиями. Мы уверены, что кредитная карта должна быть бесплатной. А ставка 9,8% в СберМегаМаркете и категории «Здоровье» позволяет совершать практически любые покупки максимально выгодно, даже если вы не пользуетесь беспроцентным периодом».

Карту можно оформить в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно.