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Госдолг России превысил 20 трлн рублей

09:00 25.08.2021 Источник: РБК

Госдолг России к 1 июля превысил 20,4 трлн руб., говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета за январь—июнь 2021 года, который подготовила Счетная палата.

«По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн руб., или на 7,8%, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн руб. (17,7% прогнозируемого объема ВВП)», — говорится в докладе.

Государственный внутренний долг России вырос на 1,4 трлн руб. (на 9,7%), превысив 16,18 трлн. Это 79,3% от общего объема госдолга.  РБК

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