Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана 500 граждан России, ОДКБ и Украины

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", - сказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что "создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации". Самолеты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.