СДПГ обогнала правящий ХДС в предпочтениях немцев - опрос
11:00 25.08.2021 Источник: Эхо Москвы
В Германии за месяц до парламентских выборов сменился фаворит гонки. СДПГ обогнала правящий ХДС – впервые за 15 лет. Разрыв, правда, в пределах статистической погрешности – по данным соцопросов института Forsa, за социал-демократов готовы проголосовать 23% немцев, а за однопартийцев Ангелы Меркель – 22%. На третьем месте «Зеленые» с 18-ю процентами.
Сама Меркель не претендует на пятый срок; в случае победы ее партии канцлером станет экс-премьер крупнейшей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет; в случае победы СДПГ – вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц. Эхо Москвы
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