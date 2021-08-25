Порошенко обвинил Зеленского в организации нападения на себя
11:05 25.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил своего преемника Владимира Зеленского в организации нападения на себя. Накануне вечером, когда Порошенко возвращался с марша, приуроченного к 30-летию независимости страны, его облили зеленкой. Нападавшего вскоре задержали – по данным полиции, это уроженец Черниговской области 1999-го года рождения. На него завели уголовное дело о хулиганстве, ему грозит до 5 лет.
Уверенность в том, что за нападением стоит Зеленский, Порошенко выразил, выступая перед сторонниками сразу после нападения.
После проигрыша выборов Порошенко возглавил оппозиционную партию «Европейская солидарность», которая критикует Зеленского за слишком пророссийский, по мнению Порошенко, курс. Эхо Москвы
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