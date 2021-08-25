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НОВОСТИ

Очередной скандал из-за строительства храма в сквере разгорается на этот раз в Иркутске - СМИ

10:20 25.08.2021

Жители Иркутска выступили против вырубки парка, вместо которого хотят построить храм. Неподалеку от территории уже есть одна церковь. 

По данным кадастровой карты, участок предназначен «под строительство комплекса храма-памятника святого благоверного князя Александра Невского». В 2016 году жителям соседних домов удалось отстоять сквер от посягательств религиозных деятелей, но в августе 2021-го на территории снова появился забор. Фотографию опубликовал телеграм-канал «Иркутский блог».

Жители написали петицию против строительства храма. На момент публикации ее уже поддержали около 100 человек.

«В Приморском микрорайоне Иркутска, напротив домов №33−35 располагается зеленая парковая зона, богатая деревьями, кустарниками и тропинками, которая предназначается для прогулок местных жителей с детьми и домашними животными, а также для приятного времяпрепровождения, — говорится в тексте. — Не так давно местными органами управления было принято решение ликвидировать эту зеленую зону микрорайона, построив там очередную церковь, в то время как в нескольких сот метрах располагается уже действующий храм Александра Невского, который и является местом прихода верующих жителей микрорайона».

Жители возмущены и предлагают вместо очередного религиозного учреждения благоустроить сквер, установив площадку с турниками, скейт-парк и места для прогулок с домашними животными.  tayga.info

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