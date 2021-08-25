Свыше 100 вертолетов российского производства осталось в Афганистане

11:20 Источник: Интерфакс

Парк из более сотни поставленных в Афганистан вертолетов российского производства быстро придет в негодность без сервиса и ремонта, заявил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Парк вертолетов там большой - больше 100 вертолетов Ми-17 различных типов. Конечно, этот парк требует ремонта, обслуживания, поставки запчастей", - сказал Михеев, ранее возглавлявший холдинг "Вертолеты России".

В минувший вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что видит угрозу в огромном количестве оружия, оказавшегося в руках талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).