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В России выявили 19 536 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 536, до 6 804 910. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 654, до 6 073 157. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России возросло за сутки на 809 против 794 днем ранее, до 178 423. Впервые с 17 августа количество умерших из-за ковида за сутки превысило 800. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,62%.

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