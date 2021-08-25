РФ готова разъяснять заблуждения, которым предается ряд стран в отношении Крыма - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова разъяснять заблуждения, которым предаются многие страны мира в отношении Крыма, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что любые разногласия нужно решать путем диалога, поэтому мы готовы к диалогу, готовы разъяснять реальное положение дел, готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны в отношении Крыма", - сказал представитель Кремля.