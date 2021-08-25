Украине нужно 20 лет работы для вступления в ЕС - президент Эстонии
13:05 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вступление в ЕС несет необходимость выполнения большого количества условий, и Украине потребуется не менее 20 лет работы для завершения этого процесса. Такое мнение выразила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в опубликованном в среду интервью украинскому изданию "Европейская правда".
Говоря о перспективах вступления в ЕС "амбициозных" стран из состава "Восточного партнерства", в число которых, кроме Украины, входят Молдавия и Грузия, президент Эстонии указала, что нужно предложить им либо полноценное партнерство, либо некий новый формат. "Вступление в ЕС имеет кучу условий, - сказала Кальюлайд. - И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности".
В качестве примера глава Эстонии указала на серьезные проблемы в судебной системе. "Вы не подходите под требования членства в ЕС!" - заключила Кальюлайд.
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