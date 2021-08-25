Закон об иноагентах при необходимости будет обсуждаться на встречах с Путиным - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопросы, касающиеся работы закона об иноагентах, будут при необходимости обсуждаться на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что Минюстом уже были даны разъяснения о действии этой нормы. Представитель Кремля отметил, что за дальнейшими разъяснениями в ведомство будут обращаться руководители СМИ, которые уже декларировали такое намерение.

"Это абсолютно нормальный, правильный рабочий процесс. И, конечно, при необходимости эти вопросы будут ставиться и на встрече с президентом", - заверил Песков.