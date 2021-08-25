Шведская армия усилила свое присутствие на Готланде из-за "активности России"

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные военные подразделения появились на крупнейшем балтийском острове Готланд из-за "активности России в юго-восточной части Балтийского моря". Об этом сообщил во вторник вечером телеканал Эс-вэ-тэ.

"Мы расширили морское наблюдение в Балтийском море и военное присутствие на острове, - пояснил представитель по связям с прессой полка Готланда Томас Ансхаммар. - Что-то из того, что делает Россия, было уже известно. Что-то - нет".

ВС направили на остров как армейские, так и военно-морские части. Сколько именно подразделений переведено и какое время они пробудут на Готланде, не сообщается.

При этом риск вооруженного нападения на королевство оценивается как низкий.