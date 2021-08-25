Шведская армия усилила свое присутствие на Готланде из-за "активности России"
13:32 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дополнительные военные подразделения появились на крупнейшем балтийском острове Готланд из-за "активности России в юго-восточной части Балтийского моря". Об этом сообщил во вторник вечером телеканал Эс-вэ-тэ.
"Мы расширили морское наблюдение в Балтийском море и военное присутствие на острове, - пояснил представитель по связям с прессой полка Готланда Томас Ансхаммар. - Что-то из того, что делает Россия, было уже известно. Что-то - нет".
ВС направили на остров как армейские, так и военно-морские части. Сколько именно подразделений переведено и какое время они пробудут на Готланде, не сообщается.
При этом риск вооруженного нападения на королевство оценивается как низкий.
НОВОСТИ
- 14:00 25.08.2021
- Кабмин РФ продлил программу семейной ипотеки до 2024 года
- 13:58 25.08.2021
- Свои предложения в "Народную программу" ЕР внес Владимир Путин
- 13:20 25.08.2021
- Закон об иноагентах при необходимости будет обсуждаться на встречах с Путиным - Песков
- 13:05 25.08.2021
- Украине нужно 20 лет работы для вступления в ЕС - президент Эстонии
- 13:00 25.08.2021
- РФ готова разъяснять заблуждения, которым предается ряд стран в отношении Крыма - Песков
- 12:42 25.08.2021
- Уступают только человеку: языковые модели от SberDevices стали лучшими в мире по пониманию текстов на русском языке
- 12:32 25.08.2021
- В Москве выявили 1 402 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 25.08.2021
- Талибы назначили бывшего заключенного Гуантанамо министром обороны страны - "Аль-Джазира"
- 12:05 25.08.2021
- В России выявили 19 536 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:02 25.08.2021
- Роман Романенко: Конец августа – прекрасное время провести ночь под звездами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать