Россия не согласна с позицией Турции по Крыму, подчеркнул Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает позицию Турции по Крыму абсолютно неверной, Москва готова и дальше объяснять коллегам реальное положение дел. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной. И мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом", - сказал он, комментируя выступление турецкой делегации на форуме так называемой Крымской платформы.