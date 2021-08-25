Китай будет поддерживать Россию на пути ее национального развития - Си Цзиньпин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти намерены оказывать поддержку развитию России в соответствии с ее национальной спецификой. Об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Китай твердо поддерживает развитие России в соответствии с ее национальной спецификой, - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. - Мы поддерживаем меры, предпринимаемые российской стороной для защиты суверенитета и государственной безопасности РФ".

Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин стремится взаимодействовать с Москвой, усиливая взаимную поддержку. "Мы намерены действовать на благо развитию и безопасности всего региона", - подчеркнул он.