Китай будет поддерживать Россию на пути ее национального развития - Си Цзиньпин
14:32 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти намерены оказывать поддержку развитию России в соответствии с ее национальной спецификой. Об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Китай твердо поддерживает развитие России в соответствии с ее национальной спецификой, - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. - Мы поддерживаем меры, предпринимаемые российской стороной для защиты суверенитета и государственной безопасности РФ".
Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин стремится взаимодействовать с Москвой, усиливая взаимную поддержку. "Мы намерены действовать на благо развитию и безопасности всего региона", - подчеркнул он.
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