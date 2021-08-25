Отношения между ЕС и Россией достигли низшей точки - глава МИД Австрии
15:12 25.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что отношения между Европейским союзом (ЕС) и РФ достигли низшей точки, и это не отвечает интересам ни одной из сторон.
"Больно сознавать, что отношения между ЕС и Россией на данный момент достигли низшей точки. Разрыв между Западом и Востоком в последнее время все больше углублялся, а это не может быть и не должно быть в наших интересах", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
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