Отношения между ЕС и Россией достигли низшей точки - глава МИД Австрии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что отношения между Европейским союзом (ЕС) и РФ достигли низшей точки, и это не отвечает интересам ни одной из сторон.

"Больно сознавать, что отношения между ЕС и Россией на данный момент достигли низшей точки. Разрыв между Западом и Востоком в последнее время все больше углублялся, а это не может быть и не должно быть в наших интересах", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.