Андрей Воробьев проверил результаты ремонта в почтовом отделении в Красногорске

14:20

Фото Константина Семенца

10 сентября губернатор Московской областисовместно с генеральным директором АО «Почта России»проверил результаты проделанной работы по ремонту отделения почтовой связи 143406 в Красногорске.

В зоне обслуживания отделения – 5,5 тыс. человек. Для улучшения качества предоставляемых услуг оно полностью модернизировано. Здесь отремонтированы входная группа, клиентская и бэк-зоны, заменены отопительная система, инженерные коммуникации, установлена новая мебель и оборудование. Созданы условия для маломобильных граждан – расширили дверные проемы, сделали пандус, предусмотрели кнопку вызова персонала.

«Мы проанализировали состояние большого количества подразделений Почты России в самых разных уголках Подмосковья, и увидели, что половина из них не соответствует стандарту, – сказал губернатор. – Мы одни бы не справились, если бы Почта России не понимала важности этих преобразований и модернизации. Как известно, должно все соответствовать – и форма, и содержание. Мы стараемся в Подмосковье перемены обеспечить во всем и, соответственно, вместе с нашими партнерами, похоже, у нас это получилось. Самая главная оценка – от посетителей, жителей. Если они почувствовали перемены, то это маленькая победа».

Соглашение о взаимодействии в сфере развития почтовой связи на территории региона было подписано 18 февраля 2021 года. Оно предусматривает реализацию ряда совместных мероприятий, в том числе, реконструкцию почтовых отделений.

Осенью 2020 года проведен мониторинг, в ходе которого выявлено 499 отделений почтовой связи, находящихся в неудовлетворительном состоянии. С начала 2021 года совместно с Почтой России отремонтировано 324 отделения. Они приведены в соответствие современным требованиям. В помещениях установлены удобные кресла для посетителей, столы для заполнения бланков и упаковки отправлений. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут оказывать всю необходимую помощь. Везде, где была такая возможность, обустроены входные пандусы. Разрешен вход с собаками-поводырями.

В рамках текущей деятельности АО «Почта России» пересматриваются стандарты и технологии оказания услуг. В наиболее посещаемых отделениях установлены системы управления очередью, банкоматы «Почта Банка», терминалы для оплаты почтовых услуг банковскими картами. Для обеспечения безопасности работают видеокамеры, которые контролируют все зоны почтового офиса: входную группу, операционный зал, бэк-зону, отдел доставки.

«Наша главная задача – сделать так, чтобы людям было просто, понятно, удобно и комфортно пользоваться услугами почтовой связи, поэтому проект по реновации отделений в Подмосковье – один из самых приоритетных для нас. Такая степень поддержки, которую мы получили от правительства Московской области, – уникальный опыт с точки зрения взаимодействия с региональными органами власти. Хочу сказать за это огромное спасибо», – сказал Максим Акимов.

В обновленном отделении 143406 ежедневно до 150 посетителей могут воспользоваться полным спектром услуг почтовой связи, банкоматом «Почта Банка». Для удобства предусмотрена возможность предварительной записи через сайт или мобильное приложение Почты России.

«До ремонта состояние отделения было намного хуже – мебель старая, клиентский зал меньше. Сейчас зал увеличился в 1,5 раза. Комфортнее работать сотрудникам и посетителям стало удобнее, – сказала начальник почтового отделения Красногорского ОПС № 143406 Анастасия Самусина. – Расширился спектр услуг – можно отправить посылки, получить, оплатить коммунальные услуги, налоги, страховку, оформить кредит, перевести пенсию. У нас появилась электронная очередь. Люди могут записаться в приложении на конкретное время, прийти сюда без очереди и получить обслуживание в определенном окошке. Еще у нас появилась бонусная система – люди, которые оформляют посылки онлайн, делают предоплату, получают бонусы. Ими можно воспользоваться при отправлении следующих посылок».

В Московской области расположено 1023 почтовых отделения, в которых работает более 13 тыс. сотрудников. Ежемесячно услугами почты пользуются свыше 2 млн человек. Сейчас обновлена треть всех отделений, их модернизация продолжается. К октябрю отремонтируют 22 отделения, на очереди еще 153.

«Сейчас отправляю по ЕМС письмо, это очень быстро. Нравится, что в отделении почты «Вайлдберрис» начал работать. Вообще здесь очень хорошо стало, качественный ремонт сделали, сотрудники отзывчивые, – отметила жительница Красногорска Елена Смирнова. – Почта вообще шагнула далеко вперед, становится совсем другой структурой – современной, динамичной, быстродействующей».