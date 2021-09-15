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Цена нефти марки Brent превысила $75 за баррель

17:00 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 г. на лондонской бирже ICE выросла на 1,93% и достигла $75,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:05 мск.

К 16:10 мск рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне $74,98 за баррель, что на 1,88% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

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