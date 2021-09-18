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На выборах в Госдуму проголосовали онлайн в Москве более 1,5 млн человек

16:10 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,5 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы в Москве. Об этом сообщил в субботу руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"У нас 1,5 млн проголосовавших уже есть, это приблизительно 74%. Скорее всего, у нас будет 80% сегодня, 90% завтра. Наша обычная явка [на онлайн-голосовании]", - сказал Венедиктов в ходе заседания штаба.

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