На выборах в Госдуму проголосовали онлайн в Москве более 1,5 млн человек
16:10 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"У нас 1,5 млн проголосовавших уже есть, это приблизительно 74%. Скорее всего, у нас будет 80% сегодня, 90% завтра. Наша обычная явка [на онлайн-голосовании]", - сказал Венедиктов в ходе заседания штаба.
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