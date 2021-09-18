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Протестующих против празднования Дня независимости в Ереване начали задерживать

16:20 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители в Ереване начали задерживать участников акции протеста против запланированного властями на 21 сентября концерта в честь Дня независимости республики. Об этом в субботу сообщает корр. ТАСС с места событий.

Около 200 участников акции пытаются пройти на площадь Республики в центре Еревана к зданию правительства, однако полиция перекрыла подступы к площади с прилегающих улиц. Как передает корр. ТАСС, задержания произошли на улице Абовяна, ведущей к главной площади столицы.

"Мы хотим провести акцию протеста, потому что для нас неприемлемо, что власти решили устроить праздничный концерт тогда, когда у нас столько потерь из-за войны в Нагорном Карабахе, к тому же враг находится на суверенной территории Республики Армения", - сказал участвующий в акции кинопродюсер Армен Григорян.

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