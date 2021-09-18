Протестующих против празднования Дня независимости в Ереване начали задерживать
16:20 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 200 участников акции пытаются пройти на площадь Республики в центре Еревана к зданию правительства, однако полиция перекрыла подступы к площади с прилегающих улиц. Как передает корр. ТАСС, задержания произошли на улице Абовяна, ведущей к главной площади столицы.
"Мы хотим провести акцию протеста, потому что для нас неприемлемо, что власти решили устроить праздничный концерт тогда, когда у нас столько потерь из-за войны в Нагорном Карабахе, к тому же враг находится на суверенной территории Республики Армения", - сказал участвующий в акции кинопродюсер Армен Григорян.
НОВОСТИ
- 16:27 18.09.2021
- Депутат МГД Козлов: Отказ ряда партий от призыва избирателей голосовать онлайн - ошибка
- 16:19 18.09.2021
- Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов в Госдуму
- 16:10 18.09.2021
- На выборах в Госдуму проголосовали онлайн в Москве более 1,5 млн человек
- 15:20 18.09.2021
- В Киеве сотни человек вышли на митинг против ограничительных мер из-за коронавируса
- 15:10 18.09.2021
- В Варшаве во время акции протеста медработников погиб мужчина - полиция
- 14:20 18.09.2021
- Реставраторы закончили работы по укреплению конструкции собора Нотр-Дам
- 14:10 18.09.2021
- Замеченные нарушения правил агитации в дни голосования ЦИК рассмотрит после выборов
- 13:20 18.09.2021
- Из-за ситуации в Афганистане Казахстан и Белоруссия будут наращивать силы в рамках ОДКБ
- 13:10 18.09.2021
- Таро Коно хотят видеть новым премьером почти половина членов правящей в Японии
- 12:30 18.09.2021
- Космонавт Олег Новицкий проголосовал на выборах в Госдуму онлайн с МКС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать