Протестующих против празднования Дня независимости в Ереване начали задерживать

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители в Ереване начали задерживать участников акции протеста против запланированного властями на 21 сентября концерта в честь Дня независимости республики. Об этом в субботу сообщает корр. ТАСС с места событий.



Около 200 участников акции пытаются пройти на площадь Республики в центре Еревана к зданию правительства, однако полиция перекрыла подступы к площади с прилегающих улиц. Как передает корр. ТАСС, задержания произошли на улице Абовяна, ведущей к главной площади столицы.



"Мы хотим провести акцию протеста, потому что для нас неприемлемо, что власти решили устроить праздничный концерт тогда, когда у нас столько потерь из-за войны в Нагорном Карабахе, к тому же враг находится на суверенной территории Республики Армения", - сказал участвующий в акции кинопродюсер Армен Григорян.



