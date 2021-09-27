В России с начала года на треть выросло число экстремистских преступлений
17:32 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество преступлений экстремистской направленности в России за январь - август текущего года выросло более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.
"В январе - августе 2021 года зарегистрировано 1 607 преступлений террористического характера, что на 1,7% меньше, чем годом ранее, и 769 преступлений экстремистской направленности, что на 31,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года", - говорится в материалах.
С января по август в стране зарегистрировано на 0,8% меньше преступлений, чем за восемь месяцев прошлого года.
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