В России с начала года на треть выросло число экстремистских преступлений

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений экстремистской направленности в России за январь - август текущего года выросло более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.

"В январе - августе 2021 года зарегистрировано 1 607 преступлений террористического характера, что на 1,7% меньше, чем годом ранее, и 769 преступлений экстремистской направленности, что на 31,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года", - говорится в материалах.

С января по август в стране зарегистрировано на 0,8% меньше преступлений, чем за восемь месяцев прошлого года.