Жители Тбилиси спокойно отнеслись к аресту Саакашвили

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Тбилиси после того как было заявлено об аресте экс-президента Грузии Михаила Саакашвили спокойная. Об этом в субботу сообщает корр. ТАСС. Общественный транспорт и все городские службы работают в штатном режиме. Каких-либо массовых собраний людей на улицах грузинской столицы нет. В регионах страны люди тоже не планируют митингов.



Обстановка спокойная также и около тюрьмы города Рустави, расположенного в нескольких десятках километрах от Тбилиси, куда был доставлен политик сразу после ареста. Сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, стали стихийно собираться у пенитенциарного учреждения в пятницу вечером, однако вскоре разошлись.



От призывов к проведению акций протеста в поддержку Саакашвили воздерживаются и оппозиционные политики. Они просят людей лишь сходить на избирательные участки, ведь в субботу в Грузии проходят выборы в местные органы власти. Жителям страны предстоит выбрать городские и районные собрания, а также мэров в 64 муниципалитетах. Оппозиция надеется победить на выборах и тем самым начать процедуру освобождения Саакашвили.



