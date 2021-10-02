Под Пензой из-за ДТП повреждены платформа и 100 метров железнодорожного полотна
10:20 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Повреждены участок железнодорожного полотна протяженностью около 100 метров и пассажирская железнодорожная платформа", - отмечается в сообщении.
На место происшествия выехал Рузаевский транспортный прокурор, проводится проверка. Движение на участке пути Лунино - Гольцовка остановлено, ведутся ремонтные работы, в которых задействовано два аварийно-восстановительных поезда ОАО "РЖД".
НОВОСТИ
- 10:30 02.10.2021
- За информацию об убийце трех студенток в Гае власти Оренбуржья выплатят 1 млн руб.
- 09:30 02.10.2021
- Рекордное количество боевых самолетов ВВС Китая направили к акватории Тайваня - СМИ
- 09:20 02.10.2021
- В Подмосковье горит склад с мебелью и посудой площадью 800 кв. метров
- 09:10 02.10.2021
- Жители Тбилиси спокойно отнеслись к аресту Саакашвили
- 22:50 01.10.2021
- Саакашвили сказал адвокату, что объявляет голодовку
- 22:15 01.10.2021
- Лкашенко: Любой самолет будет немедленно посажен, если я...увижу угрозу государству
- 22:00 01.10.2021
- Песков о задержании Саакашвили: Нам неинтересна его судьба
- 19:50 01.10.2021
- В Грузии задержан экс-президент Михаил Саакашвили
- 19:40 01.10.2021
- В Италии привитым "Спутником V" могут предложить дополнительно другую вакцину
- 19:36 01.10.2021
- Сбербанк оказывает содействие следственным органам по делу Марины Раковой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать