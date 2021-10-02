Под Пензой из-за ДТП повреждены платформа и 100 метров железнодорожного полотна

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирская платформа и около 100 метров железнодорожного полотна получили повреждения в результате столкновения грузовика с пассажирским поездом на переезде в Пензенской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.



"Повреждены участок железнодорожного полотна протяженностью около 100 метров и пассажирская железнодорожная платформа", - отмечается в сообщении.



На место происшествия выехал Рузаевский транспортный прокурор, проводится проверка. Движение на участке пути Лунино - Гольцовка остановлено, ведутся ремонтные работы, в которых задействовано два аварийно-восстановительных поезда ОАО "РЖД".



