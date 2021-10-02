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За информацию об убийце трех студенток в Гае власти Оренбуржья выплатят 1 млн руб.

10:30 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в городе Гай в конце сентября. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о назначении вознаграждения за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. 1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного", - отмечается в сообщении.

В минувший четверг после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае и во дворе были обнаружены тела трех девушек 17, 18 и 19 лет. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, девушки приехали из Башкирии учиться и проживали в съемной квартире.

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