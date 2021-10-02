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На 5 октября назначены переговоры глав МИД Франции и США

14:10 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франции Жан-Ив Ле Дриан проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 октября. Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.

"Министры проведут углубленные переговоры, следующие за встречей в Нью-Йорке 23 сентября, чтобы определить шаги, которые потребуются для восстановления доверия между двумя нашими странами", - цитирует агентство заявление МИД Франции.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен будет находиться в Париже с 4 по 6 октября, он встретится с представителями властей Франции.

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