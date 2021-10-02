В Кабуле прошла встреча назначенного талибами главы МИД Афганистана с послом Узбекистана
14:20 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Стороны обсудили двусторонние отношения, в частности реконструкцию аэропорта в городе Мазари-Шариф [недалеко от афганско-узбекской границы] и возобновление авиасообщения", - отмечается в тексте.
В нем также указывается, что Моттаки поблагодарил главу дипмиссии Узбекистана в Афганистане и "призвал к дальнейшему укреплению двусторонних отношений" между Ташкентом и Кабулом.
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