В Кабуле прошла встреча назначенного талибами главы МИД Афганистана с послом Узбекистана

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мавлави Амир Хан Моттаки, который был назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность главы МИД во временном правительстве Афганистана, принял в субботу в Кабуле посла Узбекистана Ядгархожу Шадманова. Соответствующее сообщение разместил на своей странице в "Твиттере" назначенный талибами представитель афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.



"Стороны обсудили двусторонние отношения, в частности реконструкцию аэропорта в городе Мазари-Шариф [недалеко от афганско-узбекской границы] и возобновление авиасообщения", - отмечается в тексте.



В нем также указывается, что Моттаки поблагодарил главу дипмиссии Узбекистана в Афганистане и "призвал к дальнейшему укреплению двусторонних отношений" между Ташкентом и Кабулом.



