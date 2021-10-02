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В Кабуле прошла встреча назначенного талибами главы МИД Афганистана с послом Узбекистана

14:20 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мавлави Амир Хан Моттаки, который был назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность главы МИД во временном правительстве Афганистана, принял в субботу в Кабуле посла Узбекистана Ядгархожу Шадманова. Соответствующее сообщение разместил на своей странице в "Твиттере" назначенный талибами представитель афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.

"Стороны обсудили двусторонние отношения, в частности реконструкцию аэропорта в городе Мазари-Шариф [недалеко от афганско-узбекской границы] и возобновление авиасообщения", - отмечается в тексте.

В нем также указывается, что Моттаки поблагодарил главу дипмиссии Узбекистана в Афганистане и "призвал к дальнейшему укреплению двусторонних отношений" между Ташкентом и Кабулом.

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