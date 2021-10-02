0
0
134
НОВОСТИ

Генпрокурор Украины заявила, что покушение на помощника Зеленского не было постановкой

14:30 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира не имеет признаков постановки. Об этом в субботу заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"У меня не было ни единого сомнения, когда я все увидела, что это не постановка. Я заканчивала университет внутренних дел, у меня была тактико-специальная подготовка, стрельба каждый день, оперативно-разыскная деятельность, и я разбираюсь в оперативно-криминалистических экспертизах в общих чертах, но больше, чем остальная масса людей. Когда я увидела кучность пуль, что автомобиль двигался при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость, как совпадает рана [водителя] с отверстиями на двери, то все было понятно", - сказала она на брифинге во время выездного заседания президентской фракции "Слуга народа", который транслировал телеканал "Украина-24".

По словам Венедиктовой, сейчас следствие изучает все версии произошедшего. "Это не постановка", - заключила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:35 02.10.2021
С космического аппарата BepiColombo получен первый снимок Меркурия
0
52
15:20 02.10.2021
РФ и США обсудили взаимное признание сертификатов вакцинации в Женеве
0
84
14:20 02.10.2021
В Кабуле прошла встреча назначенного талибами главы МИД Афганистана с послом Узбекистана
0
172
14:10 02.10.2021
На 5 октября назначены переговоры глав МИД Франции и США
0
188
13:35 02.10.2021
Почти сутки нет связи с журналистом Геннадием Можейко в Минске - редакция "Комсомольской правды"
0
203
13:20 02.10.2021
В ходе акций протеста в Белоруссии никогда в упор не стреляли даже в радикалов - Лукашенко
0
205
12:30 02.10.2021
После хлопка газа в жилом доме власти Нижнего Новгорода объявили режим ЧС
0
269
12:20 02.10.2021
Задержанному в Грузии Саакашвили предоставит помощь МИД Украины
0
286
11:30 02.10.2021
После сообщения о "минировании" посольства Белоруссии в Москве полиция начала проверку
0
334
11:20 02.10.2021
В результате хлопка газа в доме в Нижнем Новгороде повреждены две квартиры
0
320

Возврат к списку