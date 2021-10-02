Генпрокурор Украины заявила, что покушение на помощника Зеленского не было постановкой

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира не имеет признаков постановки. Об этом в субботу заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.



"У меня не было ни единого сомнения, когда я все увидела, что это не постановка. Я заканчивала университет внутренних дел, у меня была тактико-специальная подготовка, стрельба каждый день, оперативно-разыскная деятельность, и я разбираюсь в оперативно-криминалистических экспертизах в общих чертах, но больше, чем остальная масса людей. Когда я увидела кучность пуль, что автомобиль двигался при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость, как совпадает рана [водителя] с отверстиями на двери, то все было понятно", - сказала она на брифинге во время выездного заседания президентской фракции "Слуга народа", который транслировал телеканал "Украина-24".



По словам Венедиктовой, сейчас следствие изучает все версии произошедшего. "Это не постановка", - заключила она.



