Генпрокурор Украины заявила, что покушение на помощника Зеленского не было постановкой
14:30 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"У меня не было ни единого сомнения, когда я все увидела, что это не постановка. Я заканчивала университет внутренних дел, у меня была тактико-специальная подготовка, стрельба каждый день, оперативно-разыскная деятельность, и я разбираюсь в оперативно-криминалистических экспертизах в общих чертах, но больше, чем остальная масса людей. Когда я увидела кучность пуль, что автомобиль двигался при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость, как совпадает рана [водителя] с отверстиями на двери, то все было понятно", - сказала она на брифинге во время выездного заседания президентской фракции "Слуга народа", который транслировал телеканал "Украина-24".
По словам Венедиктовой, сейчас следствие изучает все версии произошедшего. "Это не постановка", - заключила она.
НОВОСТИ
- 15:35 02.10.2021
- С космического аппарата BepiColombo получен первый снимок Меркурия
- 15:20 02.10.2021
- РФ и США обсудили взаимное признание сертификатов вакцинации в Женеве
- 14:20 02.10.2021
- В Кабуле прошла встреча назначенного талибами главы МИД Афганистана с послом Узбекистана
- 14:10 02.10.2021
- На 5 октября назначены переговоры глав МИД Франции и США
- 13:35 02.10.2021
- Почти сутки нет связи с журналистом Геннадием Можейко в Минске - редакция "Комсомольской правды"
- 13:20 02.10.2021
- В ходе акций протеста в Белоруссии никогда в упор не стреляли даже в радикалов - Лукашенко
- 12:30 02.10.2021
- После хлопка газа в жилом доме власти Нижнего Новгорода объявили режим ЧС
- 12:20 02.10.2021
- Задержанному в Грузии Саакашвили предоставит помощь МИД Украины
- 11:30 02.10.2021
- После сообщения о "минировании" посольства Белоруссии в Москве полиция начала проверку
- 11:20 02.10.2021
- В результате хлопка газа в доме в Нижнем Новгороде повреждены две квартиры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать