В России выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию

12:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 196, до 7 925 176. Это максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 268, до 6 960 024. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России возросло за сутки на 999 против 985 днем ранее, до 221 313. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.