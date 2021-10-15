0
0
75
НОВОСТИ

В России выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию

12:06 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 196, до 7 925 176. Это максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 268, до 6 960 024. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России возросло за сутки на 999 против 985 днем ранее, до 221 313. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 15.10.2021
В Москве выявили 6 631 случай заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
0
64
12:22 15.10.2021
Сбер стал победителем в трех номинациях HR-премии «Хрустальная пирамида»
0
87
12:20 15.10.2021
Верховный суд РФ не счел отсутствие маски в общественном месте малозначительным нарушением
0
92
12:00 15.10.2021
Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $85 за баррель
0
118
11:42 15.10.2021
Сбер выпустил облигации со структурным доходом, доступные широкому кругу инвесторов
0
162
11:32 15.10.2021
В Москве полиция задержала "лешего"
0
154
11:20 15.10.2021
Женщины в России рожают в первый раз в среднем в 28 лет - Минтруд
0
164
11:05 15.10.2021
Саакашвили не освободят из-за голодовки - "Грузинская мечта"
0
180
11:00 15.10.2021
На северо-востоке Афганистана идут ожесточенные бои - СМИ
0
232
10:32 15.10.2021
Кабмин предупредили о рисках роста цен на электроэнергию
0
233

Возврат к списку