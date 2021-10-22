Курс доллара опустился ниже 70 руб. после повышения ключевой ставки

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс рубля на Московской бирже укрепился на решении Банка России повысить ключевую ставку до 7,5% с 6,75% годовых, свидетельствуют данные торгов на 13:30 мск.

На 13:30 мск курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года. Курс евро опустился ниже 82 руб. впервые с 22 июля 2020 года.

До публикации решения регулятора по изменению ставки курс доллара составлял 70,48 руб. (-0,87%), а курс евро - 82,05 руб. (-0,73%). После публикации, по данным на 13:33 мск, доллар снижался на 1,8%, до 69,815 руб., евро - до 81,2825 руб. (-1,66%).