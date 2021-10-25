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Текущие отношения Лондона и Москвы - не те, которых хотела бы Великобритания - Джонсон

20:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Великобритании с Россией не являются сейчас такими, какими бы их хотел видеть Лондон. Об этом в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил в понедельник глава британского правительства Борис Джонсон.

"Премьер-министр ясно заявил о том, что нынешние отношения между Соединенным Королевством и Россией - не те, которых мы хотим, - говорится в заявлении, распространенном по итогам разговора канцелярией британского премьера на Даунинг-стрит, 10. - Он заявил о сохранении существенных трудностей во взаимоотношениях, включая отравление в Солсбери в 2018 году. Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины".

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно- паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

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