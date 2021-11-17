Зеленский заявил, что Киев готов снизить цену на транзит газа
23:00 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент подчеркнул, что Украина готова снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — говорится в сообщении.
Зеленский в разговоре «представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе». В частности, по данным офиса президента, «собеседники коснулись идеи создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности».
Ранее Зеленский заявлял, что Украина хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери — по 2 млрд долларов, которые Киев получает от России за транзит газа.
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