0
0
0
НОВОСТИ

Зеленский заявил, что Киев готов снизить цену на транзит газа

23:00 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Киев готов снизить стоимость транзита газа по своей территорией. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента.

«Президент подчеркнул, что Украина готова снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — говорится в сообщении.

Зеленский в разговоре «представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе». В частности, по данным офиса президента, «собеседники коснулись идеи создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности».

Ранее Зеленский заявлял, что Украина хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери — по 2 млрд долларов, которые Киев получает от России за транзит газа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 17.11.2021
Никаких секретных условий в договоре Молдавии с "Газпромом" нет - Санду
0
141
22:06 17.11.2021
Зампостпреда РФ в ООН: нападение на Крым — это нападение на Россию. На Украине это знают
0
180
21:03 17.11.2021
Борис Джонсон: Не существует даже плана действий для вступления Украины в НАТО
0
251
20:26 17.11.2021
Северная Корея не будет сотрудничать с МАГАТЭ - Представитель КНДР при ООН
0
243
20:06 17.11.2021
Андрей Воробьев открыл в Клину памятник П.И. Чайковскому и проверил работы по благоустройству в парке «Сестрорецкий»
0
275
19:40 17.11.2021
Российский МИД решил обнародовать переписку глав МИД РФ, Франции и Германии по Украине
0
1230
19:25 17.11.2021
Госдеп включил Россию в список стан - нарушителей свободы вероисповедания
0
398
19:10 17.11.2021
Британский F-35 упал в море после взлета с авианосца
0
374
19:00 17.11.2021
Россия и Китай обсуждают совместную добычу угля в Забайкалье
0
325
18:35 17.11.2021
Ученые в США подсчитали, сколько ядерных боеголовок есть у Китая
0
379

Возврат к списку