Зеленский заявил, что Киев готов снизить цену на транзит газа

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Киев готов снизить стоимость транзита газа по своей территорией. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента.

«Президент подчеркнул, что Украина готова снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — говорится в сообщении.

Зеленский в разговоре «представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе». В частности, по данным офиса президента, «собеседники коснулись идеи создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности».

Ранее Зеленский заявлял, что Украина хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери — по 2 млрд долларов, которые Киев получает от России за транзит газа.