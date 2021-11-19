В аппарате правительства РФ создан департамент проектной деятельности
11:20 19.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Департамент проектной деятельности создается в аппарате правительства РФ, чтобы усовершенствовать мониторинг реализации государственных программ, нацпроектов и иных приоритетных инициатив. Об этом сообщается в пятницу в телеграм-канале кабинета министров.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в аппарате правительства департамента проектной деятельности. Его возглавила Юлия Левитская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая структура заменила упраздненный департамент организации проектной деятельности. "Решение о преобразованиях принято для совершенствования работы аппарата правительства по мониторингу реализации государственных программ, национальных проектов, национальных целей развития, утвержденных президентом, и иных приоритетных проектов, в том числе 42 стратегических инициатив", - указали в кабмине.
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