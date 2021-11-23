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НОВОСТИ

Кадыров призвал указывать национальность всех совершивших преступления

10:05 23.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале предложил альтернативу тем, что не согласен с инициативой, запрещающей указывать в СМИ национальность злоумышленников. Глава Чечни призвал указывать национальность всех совершивших преступления. Ранее соответствующий законопроект выдвигал чеченский парламент. 

В начале ноября между Кадыровым и главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян произошел заочный спор из-за драки в Новой Москве. По факту нападения тогда задержали четырех уроженцев Закавказья. Глава Чечни сказал, что журналисты намерено заостряют внимание на национальности подозреваемых, если это кавказцы, тогда как в других случаях эту подробность опускают.  Эхо Москвы

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