В Польше признали не соответствующей Конституции часть Европейской конвенции по правам человека
16:32 25.11.2021 Источник: РБК
Конституционный суд Польши пришел к выводу, что часть положений Европейской конвенции по правам человека не соответствует Основному закону страны и, следовательно, неконституционна, сообщает газета Wiadomosci.
Речь идет о той части конвенции, где говорится, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) имеет право проверять независимость судей Конституционного суда и законность их назначения. РБК
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