В Польше признали не соответствующей Конституции часть Европейской конвенции по правам человека

16:32 Источник: РБК

Конституционный суд Польши пришел к выводу, что часть положений Европейской конвенции по правам человека не соответствует Основному закону страны и, следовательно, неконституционна, сообщает газета Wiadomosci.

Речь идет о той части конвенции, где говорится, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) имеет право проверять независимость судей Конституционного суда и законность их назначения. РБК