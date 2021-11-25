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НОВОСТИ

В Польше признали не соответствующей Конституции часть Европейской конвенции по правам человека

16:32 25.11.2021 Источник: РБК

Конституционный суд Польши пришел к выводу, что часть положений Европейской конвенции по правам человека не соответствует Основному закону страны и, следовательно, неконституционна, сообщает газета Wiadomosci.

Речь идет о той части конвенции, где говорится, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) имеет право проверять независимость судей Конституционного суда и законность их назначения.  РБК

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