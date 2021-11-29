Самому финансово грамотному Коту исполняется четыре года!

17:25

У самого финансово образованного кота День рождения, СберКоту исполнилось четыре года. Он начал свою «трудовую деятельность» 4 года назад, появившись в соцсети «Вконтакте», взявшись легко и без рутины обучать финансовой грамотности, там же СберКот совершил свою первую рассылку и опубликовал свой первый мем. На сегодняшний день рассылку получают более 14 млн пользователей, а стикеры с котом стали самыми популярными коммерческими стикерами этой социальной сети.

За четыре года СберКот шагнул далеко за пределы соцсети, теперь у него есть свой канал в приложении СберБанк Онлайн, несколько навыков в виртуальном ассистенте Салют, ему поставили памятник в Нижнем Новгороде, а также он появился в качестве изображения на ценной монете вместе со своими друзьями и записал серию подкастов.

Эту неделю Сбер объявляет неделей СберКота. Пользователи могут делиться любимыми мемами СберКота в соцсетях с тэгом #4годаСберКоту, устанавливать приветственные заставки и кастомные аватары в приложении СберБанк Онлайн, играть в игру или слушать плейлисты СберКота в его автопрофиле в СберЗвуке, и главное - не забыть подписаться на чат-бот СберКота «ВКонтакте», чтобы не пропустить ни одного сюрприза.

«Секрет успеха нашего СберКота чрезвычайно прост: наш персонаж — общительный, обаятельный, ироничный, он неподражаемо умеет рассказывать о финансах языком мемов и искромётных лайфхаков, опровергая миф о том, что это — скучная тема. СберКот, как никто другой, чувствует свою аудиторию, живёт её интересами и умеет с ней общаться. И у него очень много планов, как сделать все свои проекты ещё интереснее и масштабнее. Поэтому — подписывайтесь, читайте, смотрите и слушайте, ведь СберКот говорит о деньгах настолько понятно, что его понимают даже обычные коты», — отметил старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.