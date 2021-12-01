Губернатор Андрей Воробьев и посол ОАЭ в РФ Мохаммад Альджабер обсудили двустороннее сотрудничество

20:38

Фото пресс-службы губернатора

Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и посол ОАЭ в РФ Мохаммад Альджабер обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. «Мы рады вас видеть и готовы сотрудничать, обсуждать различные проекты, инвестиции, – сказал Андрей Воробьёв. – Важно и просто иметь добрые дружеские отношения, потому что на их базе можно много что выстроить: экономику, туризм и различные культурные, образовательные программы. Во всем этом мы заинтересованы, поэтому добро пожаловать в Подмосковье».

Товарооборот между Московской областью и ОАЭ только в I полугодии 2021 года составил 40 млн долл. При поддержке Суверенного инвестиционного фонда ОАЭ Мубадала в регионе реализуются значимые программы. В частности – первый в России пилотный проект в сфере ядерной медицины – в Подольске и Балашихе, логистические комплексы в Солнечногорске, Чехове, Дмитровском и Наро-Фоминском, инвестиции направлены в строительство ЦКАД и развитие торговых сетей.

Посол ОАЭ Мохаммад Альджабер отметил, что в декабре исполняется 50 лет с момента установления дипотношений между ОАЭ и нашей страной и поблагодарил губернатора за приглашение: «Московская область крайне интересна для эмиратских инвесторов как один из самых перспективных регионов в России с потенциалом развития. Одним из важных направлений, которым пристальное внимание уделяет руководство обеих стран, является сотрудничество в сфере образования».

Ранее, в сентябре 2021 года, представители Министерства государственных дел ОАЭ посетили один из лучших образовательных комплексов Московской области – Гимназию им. Е.М. Примакова – и выразили заинтересованность в создании филиала учебного заведения в Абу-Даби за счет принимающей стороны. Программа и методология гуманитарного кластера, где обучение ведется на русском и английском языках, подошли по всем критериям. Открытие школы в Абу-Даби планируется 9 сентября 2022 года.

«Спасибо за интерес. Что касается образовательных проектов, в том числе Гимназии им. Примакова, мы готовы быть партнерами. Очень важно соблюсти обязательства, чтобы проект, в который вы вкладываете энергию и рассчитываете на перспективы этой школы, выглядел достойно», – отметил губернатор.