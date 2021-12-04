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Переговоры с Ираном в Вене разочаровали РФ, Китай и США - Госдеп

20:35 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай, так же как и США, несколько разочарованы ходом переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), которые проходят в Вене. Такое мнение выразил на брифинге для журналистов в субботу представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Я полагаю, они разделяют определенное чувство разочарования, если говорить дипломатично, тем, как Иран распорядился последними несколькими месяцами подготовки [переговоров]", - сказал он. СВПД был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. В 2018 году занимавший должность президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности Вашингтона вернуться в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене.

Седьмой раунд этих переговоров начался 29 ноября. Предыдущие такие встречи в австрийской столице состоялись в июне текущего года. Затем переговорный процесс был приостановлен, в том числе в связи с президентскими выборами в Иране.

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