Переговоры с Ираном в Вене разочаровали РФ, Китай и США - Госдеп
20:35 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я полагаю, они разделяют определенное чувство разочарования, если говорить дипломатично, тем, как Иран распорядился последними несколькими месяцами подготовки [переговоров]", - сказал он. СВПД был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. В 2018 году занимавший должность президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности Вашингтона вернуться в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене.
Седьмой раунд этих переговоров начался 29 ноября. Предыдущие такие встречи в австрийской столице состоялись в июне текущего года. Затем переговорный процесс был приостановлен, в том числе в связи с президентскими выборами в Иране.
НОВОСТИ
- 20:45 04.12.2021
- Десять армянских военнопленных вернулись из Азербайджана домой - агентство
- 19:30 04.12.2021
- При утечке кислорода на предприятии в Усть-Илимске умерли двое из пяти пострадавших
- 19:15 04.12.2021
- Во вторник Байден и Путин проведут звонок по видеосвязи - агентство
- 18:55 04.12.2021
- Сбер разместил свой логотип на крупнейшем в мире колесе обозрения в Дубае
- 18:10 04.12.2021
- В приобретении турецких беспилотников заинтересован ряд стран ЕС и НАТО - МИД Турции
- 17:30 04.12.2021
- Экс-премьер Литвы считает, что целью его страны является победа революции в Белоруссии
- 17:20 04.12.2021
- При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек
- 16:50 04.12.2021
- Визит понтифика в Грецию назвали признаком его интереса к региону Средиземноморья
- 16:45 04.12.2021
- В Саксонии к дому министра здравоохранения пришли противники карантина с факелами
- 16:25 04.12.2021
- Герман Греф: Образование должно обеспечить подготовку «гибкого» человека
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать