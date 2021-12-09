На форуме «Будущее Байкала» обсудят угрозу включения озера в «черный список» ЮНЕСКО

10:30

Комитет по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России инициировал проведение 10 декабря форума «Будущее Байкала», в котором примут участие представители федерального Центра, Бурятии и Иркутской области, а также бизнеса, научного и экологического сообщества. Модератором мероприятия, которое пройдет с 11 до 14 часов в онлайн-формате, выступит известная журналистка Марианна Максимовская.

Организаторы форума напоминают, что еще в 1996 году Байкал, вместе с прибрежной зоной занимающий площадь более 8 млн га, был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и признан примером выдающейся пресноводной экосистемы. На сегодняшний день, несмотря на все природоохранные мероприятия и инициативы, проводимые в рамках года Байкала в Иркутской области, ЮНЕСКО выразило обеспокоенность экологическим состоянием водоема, поставив на повестку дня вопрос о присвоении Байкалу статуса объекта природного наследия в опасности.

России дали возможность представить сведения о мерах по сохранению озера до февраля 2022 года, когда состоится очередное заседание комитета ЮНЕСКО, на котором станет известно финальное решение о статусе водоема. В конце ноября вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что вопрос может быть снят еще до заседания: «Российская Федерация все сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять».

На форуме «Будущее Байкала» представителям власти, НКО, научного и бизнес-сообществ предстоит выяснить, насколько оправданы опасения ЮНЕСКО относительно экологического состояния озера Байкал, а также какие проблемы предстоит решить России в самое ближайшее время, чтобы избежать изменения статуса озера.

Среди спикеров заявлены представитель Министерства природных ресурсов и экологии РФ, руководитель проектного офиса федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» Максим Стафеев, заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО (У) МИД РФ Алексей Борисов, заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин, министры природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Сергей Матвеев и Иркутской области Светлана Трофимова.

Помимо этого, своим мнением поделятся представители ВЭБ.РФ, Росатома, En+ Group, Сбера, ОАО «РЖД» и других бизнес-структур, осуществляющих деятельность в прилегающих к Байкалу регионах. В форуме также примут участие фонды «Озеро Байкал», «Мой Байкал» и WWF.