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НОВОСТИ

Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью «За заслуги перед республикой»

15:00 11.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Глава Чечни наградил свою дочь медалью «За заслуги перед республикой». Как написал в инстаграме руководитель администрации Галас Таймасханов, Хадижат Кадырова получила награду «за вклад в развитие системы дошкольного образования, безупречную и добросовестную работу». По его словам, за тот год, что она возглавляет департамент дошкольного образования Грозного, эта сфера претерпела значительные позитивные изменения.

Старшая дочь Кадырова, Айшат два месяца назад стала министром культуры Чечни.  Эхо Москвы

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