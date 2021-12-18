"Северный поток - 2" геополитическая ошибка - вице-канцлер ФРГ
15:20 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Северный поток - 2" был ошибкой с геополитической точки зрения. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против него", - заявил Хабек. "Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством", - сказал он.
Хабек напомнил, что трубопровод должен удовлетворять правилу так называемого анбандлинга (unbundling), или разделения компаний. Его смысл состоит в том, что компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать - для этих двух процессов нужны разные фирмы.
"Это условие не выполнено", - утверждал министр. "При старом правительстве ФРГ оказывалось большое политическое давление в вопросе разрешения "Северного потока - 2", и, несмотря на это, он не введен в эксплуатацию", - заметил вице-канцлер.
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