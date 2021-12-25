Россияне, похоже, не очень любят корпоративы - опрос
11:00 25.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным аналитики, 39% россиян не любят новогодние корпоративные мероприятия. Среди тех, кому идея корпоратива по душе, к любому формату новогоднего корпоратива готовы 13% опрошенных: «Хочется собраться всем вместе». При этом 12% лучшим вариантом назвали вечер в кафе или ресторане. Отметить Новый год с коллегами, участвуя в тимбилдинге или квесте, хотели бы 6% опрошенных, за городом на природе — 5%. От фуршета в офисе не отказались бы 4% респондентов, от вечеринки и танцев в клубе — 3%.
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