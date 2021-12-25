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Путч ГКЧП сорвал возможность создания Союза Суверенных Государств - Горбачев

11:30 25.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что советские власти изначально недооценили масштаб проблем межнациональных отношений в Советском Союзе и необходимость его обновления. Страну можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года с помощью образования Союза Суверенных Государств, уточнил он.

По его словам, целью властей Советского Союза было «создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий». «Безопасность, оборона, транспортная сеть, единая валюта, обеспечение прав человека по проекту союзного договора были в сфере ведения союзных структур. Я уверен, что это был жизнеспособный вариант, большинство республик поддержали бы его, но путч ГКЧП сорвал эту возможность», — отметил Горбачев.

«Но даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств», — уточнил первый президент СССР.

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